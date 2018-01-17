Гол Густафссона помог "Нефтехимику" прервать победную серию ЦСКА

"Нефтехимик" обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижнекамский клуб прервал серию поражений из четырех игр кряду, в то время как у армейцев завершалась победная серия из 8 матчей.

Единственный гол на счету защитника Эрика Густафссона, который стал первым для хоккеиста за клуб. Первым результативным баллом за "Нефтехимик" отметился нападающий Никита Филатов. Голкипер Илья Ежов в седьмой раз в сезоне отыграл на ноль.

"Нефтехимик" обыграл армейцев в рамках КХЛ впервые с ноября 2011 года.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" – ЦСКА – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Густафссон - 2 (бол., Филатов, Секстон), 26:36 - 1:0.

Вратари: Ежов - Юханссон (59:23).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 17 (4+5+8) - 37 (16+13+8).

Судьи: Гашилов, Одиньш.

17 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".