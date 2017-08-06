Гол Глухова принес "Адмиралу" победу над "Авангардом"

В матче Кубка президента Казахстана "Авангард" в овертайме уступил "Адмиралу" - 4:5. Автором победной шайбы стал защитник дальневосточников Николай Глухов. Напомним, что данный турнир проводится с 2010 года.

Кубок президента Казахстана

"Авангард" (Омск) - "Адмирал" (Владивосток) - 4:5 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Галимов - 1 (мен.), 3:10 - 1:0. Мартынов - 1 (Кугрышев), 4:20 - 2:0. Горшков - 1 (Крикуненко), 5:24 - 2:1. Воронин - 1, 19:30 - 2:2. Блум - 1 (мен., Воронин), 30:26 - 2:3. Краснослободцев - 1 (бол., Горшков), 30:36 - 2:4. Кошелев - 1 (бол., Михеев, Стась), 35:57 - 3:4. Кугрышев - 1 (Фисенко), 49:49 - 4:4. Глухов - 1, 64:00 - 4:5.

Вратари: Фурх - Бобков.

6 августа.