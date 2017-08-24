Гол Ганзла принес победу "Нефтехимику" в матче с "Адмиралом"

"Нефтехимик" одержал победу над "Адмиралом" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева льда продлили победную серию до двух матчей на старте турнира.

В составе победителей по шайбе забросили Чад Рау, Дамир Шарипзянов и Робин Ганзл. У владивостокской команды забивали Шейон Моррисонн и Владимир Бутузов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Адмирал" (Владивосток) – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Моррисонн – 1 (Макаренко, Жафяров), 1:44 – 0:1. Рау – 1 (бол., Секстон, Ганзл), 16:34 – 1:1. Шарипзянов – 1 (Шиксатдаров, Якимов), 21:28 – 2:1. Бутузов – 1 (Воронин), 21:42 – 2:2. Ганзл – 1 (Секстон), 37:30 – 3:2.

Вратари: Ежов – Бобков (59:00).

Штраф: 4 – 12.

Броски: 27 (12+8+7) – 32 (9+8+15).

Судьи: Кулев, Морозов.

24 августа. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".