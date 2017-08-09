Гол Доуса помог "Барысу" обыграть "Авангард" на турнире в Казахстане

"Барыс" обыграл "Авангард" со счетом 4:3 в матче Кубка Президента Республики Казахстан. В составе победителей голами отметились Линден Вей, Дмитрий Шевченко, Кевин Даллмэн и Найджел Доус. У омичей отметились Дмитрий Жукенов, Никита Лисов и Семен Кошелев.
Кубок Президента Республики Казахстан
"Барыс" (Астана) – "Авангард" (Омск) – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Голы: Жукенов – 1, 0:23 – 0:1. Вей – 1 (Доус, Сан-Пьер), 2:58 – 1:1. Шевченко – 1 (Старченко), 5:44 – 2:1. Даллмэн – 1 (бол., Дитц), 21:50 – 3:1. Лисов – 1 (бол., Березин, Фисенко), 28:16 – 3:2. Доус – 1 (бол., Сан-Пьер), 41:12 – 4:2. Кошелев – 2 (Файзуллин, Хохряков), 58:53 – 4:3.
Вратари: Карлссон – Фурх (57:52 – 58:27, 58:42 – 58:53, 59:38).
9 августа. Астана. "Барыс-Арена".
- Барыс
- Авангард Омск
- Кевин Даллмэн
- Найджел Доус
- Семен Кошелев
- Никита Лисов
- Дмитрий Жукенов
- Линден Вей
- Дмитрий Шевченко
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