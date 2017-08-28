Гол Дефацио за две секунды до конца принес "Куньлуню" победу над "Салаватом Юлаевым"

"Куньлунь" на выезде обыграл "Салават Юлаев" - 2:1. Победу китайской команде принес нападающий Брэндон Дефацио, который отличился за две секуды до финальной сирены.

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"Салават Юлаев" (Уфа) - "Куньлунь" (Пекин) - 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Голы: Ларсен - 3 (бол., Умарк, Зубов), 44:11 - 1:0. Поникаровский - 2 (Брэйден, Дялога), 48:16 - 1:1. Дефацио - 2 (Мюттюнен), 59:58 - 1:2.

Вратари: Кареев - Хелльберг (Кархунен, 48:16, Хелльберг, 49:12).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 29 (5+11+13) - 34 (9+8+17).

Судьи: Васильев, Лаврентьев.

28 августа. Уфа. "Уфа Арена".