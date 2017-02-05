Гол Даллмэна принес "Барысу" победу над рижским "Динамо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" переиграл рижское "Динамо" - 1:0. Единственный гол во встрече был забит на 9-й минуте первого периода. Его автором стал нападающий клуба из Казахстана Кевин Даллмэн. Данное поражение стало для динамовцев третьим подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Динамо" (Рига) - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Даллмэн - 9 (бол., Доус, Сан-Пьер), 12:06 - 1:0.

Вратари: Карлссон - Калныньш (59:16 - 59:59).

Штраф: 4 - 20.

Броски: 23 (8+10+5) - 17 (7+6+4).

Судьи: Рогачев, Щенев.

5 февраля. Астана. "Барыс-Арена".