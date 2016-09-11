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Глеб Клименко: "Столкновение с Беспаловым? Игровой момент"

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Нападающий "Амура" Глеб Клименко подчеркнул, что не пытался умышленно нанести травму вратарю "Спартака" Никите Беспалову. После столкновения между ними голкипер около пяти минут не мог подняться со льда и не смог самостоятельно покинуть площадку, его увезли на носилках.

– Игровой момент – тянулся за шайбой и врезался в Беспалова, – цитирует "Р-Спорт" Клименко. – Сейчас нужно позвонить ребятам и ему самому, узнать, как у него дела. Никакого умысла не было, никогда таким не занимался, да и зачем это надо – специально наносить травмы?

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160910/1072985959.html

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