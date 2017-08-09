Глазачев покинул "Спартак"

Нападающий Константин Глазачев расторг контракт со "Спартаком" по соглашению сторон, заявили "СЭ" в пресс-службе московского клуба.

– Контракт с Константином Глазачевым расторгнут по обоюдному соглашению сторон, – сообщили в пресс-службе "Спартака".

Действующее соглашение форварда было рассчитано до конца предстоящего сезона. Россиянин выступал за красно-белых с 2015 года. В минувшем розыгрыше КХЛ 32-летний хоккеист провел в составе спартаковцев 40 матчей в регулярном чемпионате и набрал 18 (7+11) очков.