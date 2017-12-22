Глазачев подписал новый контракт с "Адмиралом"

"Адмирал" заключил новый контракт с нападающий Константином Глазачевым​, информирует официальный сайт клуба.

32-летний форвард присоединился к клубу по ходу сезона. На его счету 15 матчей, в которых сделал одну результативную передачу и заработал показатель полезности "-2".

В КХЛ Глазачев также выступал "Барыс", минское "Динамо", "Ак Барс", магнитогорский "Металлург", "Югру", "Сибирь", СКА, московское "Динамо" и "Спартак". Всего он провел 426 матчей, в которых набрал 256 (116+140) очков.