Главный тренер сборной Швеции посетил матч рижского "Динамо"

Как стало известно "СЭ", главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг с помощником Юханом Гарпенловым посетили матч рижского "Динамо" с "Куньлунем".

Напомним, на днях были уволены ассистенты Сандиса Озолиньша Александр Ниживий и Родриго Лавиньш. А президент рижан Юрис Савицкис заявил о том, что клуб начинает реорганизацию.

В 2016 году "Динамо" вело переговоры с Пером Мортсом, возглавлявшим шведов до Гренборга. Отметим, что новички рижан Николай Жердев и Ансси Салмела утром провели в Риге самостоятельную тренировку. (Игорь ЕРОНКО)