Главный тренер "Автомобилиста" взял на себя ответственность за разгромное поражение от СКА

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов после разгромного поражения от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:6) заявил, что берет ответственность за подобный результат на себя.

- Соперника с победой. Всю ответственность за это поражение беру на себя, неправильно готовил команду, - приводит слова Мартемьянова официальный сайт СКА. - В таких матчах нюансы, микроскопические ошибки могут решить все. Две наши индивидуальные ошибки при втором и третьем голах привели к счету 0:3.

У нас были моменты, но, к сожалению, мы их растранжирили. И есть претензии к команде по выполнению игрового задания. Самоотверженность была, но не было такого, чтобы команда горела.

Думаю, ребята немного и психологически, и физически подсели. Будем что-то менять. Соперник тоже изучает голевые ситуации, которые мы создаем. К сожалению, сейчас у нас это дело прикрылось, хотя в последних матчах мы и в большинстве не так много выходим. Ничего страшного, терпеливо будем ждать, работать, все равно результат придет.

"Автомобилист" занимает 1-е место в Восточной конференции, имея в активе 75 очков. Команда из Екатеринбурга гарантировала себе выход в плей-офф.

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