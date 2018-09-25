Главный тренер "Автомобилиста" прокомментировал 10-ю победу подряд

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Локомотивом" (5:4 ОТ) заявил, что соперник своими действиями помешал его команде воплотить план на игру. Екатеринбуржцы выиграли все 10 матчей в этом сезоне.

"Локомотив" не дал нам показать то, что мы хотели, планировали. В третьем периоде парни собрались, стали меньше делать ошибок в передачах, быстрее контратаковать, быстрее двигаться. Четыре шайбы пропустили, это многовато. Мы сегодня проиграли "пятак" свой вчистую в первых двух периодах. Хотя работаем над этим компонентом каждый день", – сказал Мартемьянов на послематчевой пресс-конференции.

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