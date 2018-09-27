Главный тренер "Автомобилиста": "Доволен тем, что команда выполнила игровое задание и сухарем Коваржа"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Северсталью" (4:0), которая стала для его команды 11-й подряд со старта чемпионата, остался доволен игрой своих подопечных и отметил атмосферу на трибунах во время матча.

- Сегодня нам противостояла такая кусачая, организованная команда. Они бьются, заряжены были сегодня. Благодарен своим ребятам за выдержку. Чувствовалась нервозность в первом периоде. Потом более-менее нашли свою игру и играли правильно, и в обороне, и в атаке. Очень доволен тем, что команда выполнила игровое задание и сухарем Коваржа, дай бог, не последним.

- В субботу вам предстоит матч с московским "Динамо", у которого сегодня была непростая игра в Магнитогорске. Ждём второй по продолжительности стартовой победной серии в истории КХЛ?

- Мы тоже сегодня не на прогулке были. У "Динамо" есть преимущество: для них это второй матч серии, для нас - третий. Никаких обещаний не даём, будем сражаться.

- Формой своих лидеров вы довольны?

- Я, вообще, доволен формой всей команды. К сожалению, у нас Кучерявенко травмирован, но, кто есть, те и будут сражаться за победу. Хотелось бы ещё поблагодарить болельщиков за поддержку - такая атмосфера, как сегодня, первый раз была. Спасибо всем! (Алексей Максимов)

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