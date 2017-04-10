Главный арбитр КХЛ: "СКА и "Металлург" поняли цену удалениям"

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов подчеркнул, что хоккеисты СКА и магнитогорского "Металлурга" (1:3) по сравнению с первым матчем финала Кубка Гагарина играли более аккуратно. По его словам, игроки поняли цену удалениям.

- Команды поняли цену удалениям, которые могут привести к реализации моментов, поскольку там немало мастеров, которые могут реализовать большинство, - приводит ТАСС слова Анисимова. - Эмоции преобладали во втором периоде, большое количество штрафного времени было именно в нем. В третьем игра была гораздо чище, команды сыграли более аккуратно, зная, что цена ошибки после удалений очень большая, и их не было вообще.

Есть моменты, которые разобрали мы вместе с коллегами из судейского департамента, инспектором матча. Но разбор у нас еще не закончился, будет тщательный видеопросмотр всех материалов, чтобы понять, на что обратить внимание судьям. Если же говорить о сегодняшней работе судей, то они старались выработать стандарт нарушений и дать об этом понять командам.

В ходе матча чаще всего к арбитрам апеллировал форвард "Металлурга" Ян Коварж.

- Это, конечно, больше эмоции, но если мы увидим, что игроки переходят некоторую грань, мы будем беседовать с ними, - продолжил Анисимов. - Некоторый Рубикон должен быть всегда, человек получит согласно тому наказанию, которое он заработал. Если человек будет перегибать палку, это ни один судья не потерпит и выпишет штраф согласно тому, что он наговорит, игроки должны показывать свой класс в игре в хоккей, а не разговаривать с судьями.