Главный арбитр КХЛ провел совещание с судьями перед стартом плей-офф

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов провел совещание с судьями лиги, которым предстоит работать на матчах плей-офф. Отметим, что аналогичное мероприятие прошло с главными тренерами клубов и их представителями в воскресенье. Анисимов подчеркнул, что до арбитров и тренеров была доведена одна и та же информация, чтобы до сторон был доведен единый подход судейства.

- Совещание прошло на позитиве – это главное, - цитирует сайт КХЛ Анисимова. - Где-то разговор был в неформальной манере, где-то – весьма жесткий. Пожелали ребятам удачи, без которой не обойтись в любом виде спорта. Ну и, безусловно, не обойтись без хорошей физической формы и четкого выполнения установок. Были затронуты те же моменты, которые обсуждались вчера на встрече с главными тренерами команд. Мы рассказали судьям о триплексной связи, а также разобрали наиболее острые эпизоды, которые могут возникнуть в матчах плей-офф. Подготовлен новый бюллетень по правилам, который завтра мы разошлем в клубы. У судей возникли вопросы, все то, что было непонятно, разъяснено. Но, как показывает практика, невозможно учесть и предвидеть все сложные ситуации, которые могут возникнуть.

Безусловно, я рассказал судьям о том, как прошло вчерашнее совещание с главными тренерами, о том, что им была показана та же презентация. Это значит – есть единая трактовка правил для всех, единый подход. Тренеры теперь просто больше подкованы в тех эпизодах, о которых в презентации шла речь. Да, все понимают, что плей-офф – это, скажем так, небольшая война, квинтэссенция сезона. Градус напряжения будет совсем иной. Я хочу, чтобы спорных моментов возникало меньше. Но как произойдет на самом деле… Могу только предполагать.

Что касается итогов регулярного чемпионата – хотелось бы, чтобы оценку судейству на этом этапе давал совет директоров лиги, перед которым отчитывается главный арбитр и департамент судейства. Но, на мой взгляд, положительные сдвиги есть. Небольшими шагами, но мы продвигаемся вперед. Если учесть, что в судейском корпусе КХЛ произошло заметное омоложение, а также то, что около 40 процентов матчей судили арбитры первого и второго годов, что пришли новые иностранные судьи, - можно поставить твердую четверку.