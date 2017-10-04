Главный арбитр КХЛ – об Умарке: "Линус перед сезоном ознакомился с правилами"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал эпизод с незасчитанным голом нападающего "Салавата Юлаева" Линуса Умарка в матче регулярного чемпионата лиги против СКА (1:6). После встречи шведский форвард в Твиттере обратился к лиге, попросив объяснить, почему его шайба не была засчитана.

- Сначала хотелось бы сказать о несколько вещах. Господину Умарку перед сезоном дают лист, в котором он расписывается, подтверждая, что ему прочли все правила, вплоть до нюансов. Если теперь хоккеист через соцсети считает, что чего-то не понимает, или таким путем пытается с кем-то пообщаться, то ему нужно сделать следующее. Во-первых, он должен позвонить кому-нибудь из КХЛ, чтобы ему еще раз зачитали дополнительные материалы из руководства по судейству. Во-вторых, я бы рекомендовал ему помимо этого ознакомиться с регламентом КХЛ в отношении публикаций, выставляемых на всеобщее обозрение. Хотя это уже не моя компетенция, а дело спортивного департамента лиги.

- Как прокомментируете сам момент с отмененным голом?

- Есть руководство по судейству, где четко написано - если имеется помеха вратарю, которая в данном случае была, то это не гол. Умарк клюшкой пихал щиток Шестеркина, не давая ему подняться. Да, нападающий находился под воздействием со стороны защитника Рыкова, толкавшего его в сторону вратаря. Это в данном случае непринципиально. У арбитров была доступ к камере над воротами. На ней было видно, что в самом конце Умарк клюшкой проталкивает щиток. У вратаря после не этого было возможности подняться и отразить бросок. (Михаил ЗИСЛИС)

Умарк - КХЛ: "СКА - лучший, но почему не засчитали гол"