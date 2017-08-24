Главный арбитр КХЛ: лайнсмен допустил методическую ошибку в матче "Динамо" - "Витязь"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов отметил, что линейный судья матча регулярного чемпионата КХЛ между московским "Динамо" и "Витязем" (4:3 Б) совершил методическую ошибку, поставив шайбу на ребро перед пробитием штрафного броска игроком подмосковной команды.

В ходе серии послематчевых бросков капитан "Витязя" Алексей Семенов получил дисциплинарный штраф за споры с арбитрами из-за положенной на ребро шайбы после того, как его одноклубник Александр Панков не реализовал свою попытку.

– В правилах нигде не прописано, как судья должен ставить шайбу перед исполнением буллитов, – цитирует ТАСС Анисимова. – Согласно им, лайнсмен должен положить шайбу на лед после того, как о броске объявит диктор, и это подразумевает, что шайба должна лежать плашмя, а не находиться на ребре. Это методическая ошибка, о которой я сказал лайнсмену сразу после игры, и он ее признал. Это просто такая шероховатость, на которую мы обязательно обратим внимание.

Такое случилось в первый раз в моей практике за 15 лет. Но игрок, выступающий в команде мастеров, может обработать шайбу после этого одним движением, и это не могло ему помешать каким-то образом выполнить штрафной бросок.