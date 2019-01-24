Главный арбитр КХЛ Анисимов о травме судьи Одиньша: "Повреждение нехарактерное – двойной перелом"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о травме арбитра Эдуарда Одиньша, полученной во время матча регулярного чемпионата "Витязь" – "Торпедо" (0:6).

– Как здоровье Эдуарда?

– В настоящий момент нахожусь с ним в московской клинике. Переехали из Подольской больницы. Сейчас Эдуард проходит процедуры, ему предстоит операция. Когда она пройдет, определят врачи.

– Какой характер травмы?

– Двойной перелом голени левой ноги. Со смещением. Другие нюансы сказать не могу – всей врачебной информации у меня пока нет. Но и этого достаточно, чтобы пожелать Эдуарду здоровья и скорейшего выздоровления.

– Можно ли сейчас говорить о сроках восстановления и возвращения на лед?

– Пока мы можем сказать, что не увидим его на льду до плей-офф. Может быть даже, чуть больше. О точных сроках можно будет сказать только после операции. Пока ехали с ним в машине, получили огромное количество СМС о поддержке. Это очень радует.

– Правильную ли позицию занял Одиньш, когда получил травму?

– У него не было места для маневра. Думаю, если бы он увидел момент приближения к нему игрока, мог бы сделать шаг в сторону. Травма нехарактерная. Я показал доктору видео, он удивился, что Эдуард получил именно такое повреждение. Обычно после подобных с ситуации травмы бывают другими: ноги может вывернуть, а тут получился прямой удар.

– Есть ли арбитров страховка? Покроет ли она лечение?

– Эдуарда мы перевели в Москву именно по страховке. У нас хорошая страховая компания. Уверен, она выполнит все обязательства, как всегда было до этого, когда наши судьи получали травмы. (Марат Сафин)​

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