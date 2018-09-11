Глава профсоюза игроков КХЛ Коваленко избран в Ярославскую облдуму

Российский хоккеист, олимпийский чемпион Андрей Коваленко стал депутатом Ярославской областной думы. Также он является главой профсоюза игроков КХЛ.

- Почти семь с половиной тысяч избирателей Ярославского района, принимавших участие в выборах, отдали свои голоса именно в его поддержку. К слову, на сегодняшний момент, это лучший результат по партийным спискам в Ярославской области, – цитирует штаб Коваленко sport76.ru. - Результат напарника Андрея Николаевича – Михаила Никешина тоже победный. Более семи тысяч жителей поддержали вчера и Михаила Валентиновича.

От Ярославского района спортсмен шел в паре с бизнесменом, основателем компании "Русский Лес" Михаилом Никешиным. Ранее стало известно, что боец ММА Джефф Монсон стал депутатом гордумы Красногорска.