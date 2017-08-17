Глава Новосибирской области поставил "Сибири" задачу побороться за Кубок Гагарина

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий провел встречу с тренерским штабом и игроками "Сибири", на которой отметил, что команда должна вернуться в борьбу за Кубок Гагарина. Руководитель уверен, что поставленная задача по плечу игрокам.

– Необходимо наладить игру, вернуть тот боевой дух, которым всегда славилась "Сибирь", – цитирует сайт правительства Новосибирской области Городецкого. – Правительство Новосибирской области поддерживало и будет поддерживать клуб, но и от команды мы ждем достойной игры и полной самоотдачи. И тогда наши совместные усилия принесут результат.

Команда должна вернуться в борьбу за главный приз КХЛ – Кубок Гагарина. Пусть новички и опытные игроки прежнего состава сплотятся ради достижения этой цели и вернут новосибирскому хоккею его лидерские позиции! Мы верим в вас и знаем, что эта задача нам по плечу.