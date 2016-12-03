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Глава наблюдательного совета минского "Динамо" раскритиковал руководство клуба

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Председатель наблюдательного совета минского "Динамо", глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич допустил отставку руководства клуба в случае невыхода бело-голубых в плей-офф. После 36 игр "Динамо" занимает шестое место в Западной конференции. Критика коснулась в первую очередь главного тренера Крэйга Вудкрофта и заместителя гендиректора Павла Бурбы.

- Клуб не имеет права позволить себе остаться вне плей-офф два года подряд, – цитирует официальный сайт МВД Белоруссии Шуневича. – Если так произойдет, это будет означать, что ни руководство, ни команда не в состоянии добиваться результатов, а значит, и существовать в таком виде, как сейчас. Если мы не продемонстрируем игру по итогам сезона, мне как руководителю придется принять серьезные и непопулярные меры.

Это не только мое мнение. Так считают и другие члены наблюдательного совета, а также болельщики. Если для клуба будет результативнее избавиться от нынешнего руководства и продолжить строить команду с другими людьми, я готов на это пойти. Мне известны все сложности, с которыми столкнулся клуб, но у нас нет выбора, кроме как "выживать" в таких реалиях.

Дополнительная информация

http://www.mvd.gov.by/main.aspx?guid=373993

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