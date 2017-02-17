Глава экстралиги: "Слован" должен перестать проводить бессмысленные игры в КХЛ"

Глава экстралиги Рихард Линтнер заявил, что "Словану" нужно вернуться в национальный чемпионат, так как в КХЛ он проводит бессмысленные матчи и не имеет принципиальных соперников. "Слован" по итогам сезона занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда играет в лиге с 2012 года.
– "Слован" должен перестать проводить бессмысленные игры в КХЛ против команд, чьи болельщики и игроки даже не знают название клуба, – цитирует Sport Aktuality Линтнера. – В то время, как в Братиславе показывают прекрасный хоккей, болельщики теряют чувство соперничества. В КХЛ у "Слована" нет дерби, принципиального соперника. Для меня это огромный минус и я считаю, что это одна из причин вернуться в национальный чемпионат.
saiga
Абсолютно верное решение. Зачем клубу из Братиславы играть в чемпионате (даже под названием открытый) другой страны. Болельщиков гораздо больше заинтересуют игры со своими принципиальными соперниками из своей страны. У клубов из Латвии, Белоруссии, Казахстана есть хоть историческая память противостояния с командами из городов СССР. А вот командам из Чехии, Словакии, Хорватии, Китая и из других стран участие в КХЛ - это потерянные годы, деньги, болельщики, и ничего взамен. Тем более, что уровень и возможности КХЛ неуклонно уменьшается все последние 5-6 лет.
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