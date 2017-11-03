Гиртс Анкипанс: "Жердев не смог сыграть в полную силу из-за микротравмы"

Исполняющий обязанности главного тренера рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс после поражения от московского клуба (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что у него нет претензий к игрокам по самоотдаче. Также специалист объяснил, почему после второго периода не вышел на лед нападающий Николай Жердев.

– Один гол – это мало. Надо работать над реализацией. К самоотдаче нет вопросов. Были близко к победе, но пропустили глупый и непонятный гол в серии буллитов. Мы хорошо играем в обороне, но нам не хватает уверенности. Мы находимся внизу таблицы, но мы ищем позитив и не отдаем просто так ни одной игры. Надеюсь, что после паузы начнем выигрывать.

– Чего не хватает для того, чтобы набирать больше очков?

– Противник был чуть-чуть лучше. Хотелось бы в зоне атаки побольше поиграть. Будем это компонент улучшать.

– Почему Жердев не играл после второго периода?

– Он получил микротравму, которая не позволяла в полную силу работать на льду.