Гиртс Анкипанс: "Торпедо" потерпело очень неприятное, болезненное поражение от "Ак Барса"

Тренер "Торпедо" Гиртс Анкипанс назвал болезненным поражение от "Ак Барса" в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:5). Это поражение было третьим подряд для нижегородской команды.

- Очень неприятное, болезненное поражение, - цитирует пресс-служба клуба Анкинапса. - Понимали, что играем против сильной, организованной команды, но все равно неприятно. Особенно то, что мы не смогли показать характер. Да, мы имеем кадровые проблемы на сегодняшний день, но те люди, которые должны были заменить отсутствующих, этого не сделали.