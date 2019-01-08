Гиртс Анкипанс: "Поздравляю "Северсталь" с заслуженной победой"

Главный тренер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Северсталью" (2:3 ОТ) отметил, что команда довольна одним очком. По его словам, нападающие оставляли защитников без страховки.

– Поздравляю "Северсталь" с заслуженной победой, – цитирует Анкипанса официальный сайт "Северстали". – Они нас переработали. Мы довольны одним очком, которое нам пригодится в борьбе за плей-офф.



Что касается игры, то наши нападающие оставляли защитников без страховки. Будем разбираться и надеюсь, в следующем матче мы будем лучше.