Гиртс Анкипанс: "Пополнение в рижском "Динамо" будет. Кто? Сейчас не отвечу"

Исполняющий обязанности главного тренера рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс после победы над "Ладой" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечные могли выступить еще лучше в этой встрече. Также специалист намекнул, что у рижан возможно пополнение состава.

– Игру начали плохо, возможно пауза нас расслабила, ведь до нее мы набрали хороший ритм, – цитирует официальный сайт "Лады" Анкипанса. – В перерыве поговорили с игроками, чтобы они быстрее двигались, забили гол, как и планировали. Надеялись, что будет много таких забитых голов, как в ситуации, когда мы сравняли счет. К сожалению, был только один. Могло быть лучше, но рады победе. До десятидневной паузы провели несколько хороших игр, но это не оправдание. В перерыве много работали над реализацией моментов. Хоккей стал достаточно примитивным, надо много работать перед воротами. Игроки получили практику, хоть у них и накопилась усталость, а мы, в свою очередь, не могли провести ни одной тренировки в полном составе. Но повторюсь, это не оправдание той игры, которую "Динамо" показывало, должны были выглядеть мощнее.

– Почему заброшено всего 16 шайб в 13 домашних играх?

– Хороший вопрос. Что с этим делать? Забрасывать. Мы много работаем над этим. Особенно это касается игры на пятаке. Игровое время Чистова? Работа идет, он адекватный парень, на тренировках работает. Не то, чтобы мы ждали от него большего сейчас, просто хотим, чтобы он больше работал. Шесть минут – это тоже время, и каждый игрок вносит свой вклад в команду.

– Будет ли пополнение в составе в ближайшее время?

– Пока ничего не подписано, не могу прокомментировать. Могу лишь сказать, что пополнение будет. Кто именно? Сейчас не отвечу.