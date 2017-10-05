Гиртс Анкипанс: "По самоотдаче очень хорошо сыграли"

Исполняющий обязанности главного тренера рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс после поражения от "Витязя" (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на ошибки, но отметил самоотдачу игроков. Рижский клуб проиграл 14-й матч подряд.

- Мы довольны своей игрой, по самоотдаче очень хорошо сыграли, но пара ошибок в средней зоне и мастерство соперника в большинстве решили исход матча, - цитирует "Р-Спорт" Анкипанса. - Если оценивать состав, мы имеем то, что имеем. В составе ребята все с характером, может, мастерства не хватает. Маленькие осечки, потери стоят нам очков, а так по характеру все в порядке. Будем работать, чтобы выправить ситуацию.