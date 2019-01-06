Гиртс Анкипанс: "Нет никакого секрета в победах над московским "Динамо"

Главный тренер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс после матча с московским "Динамо" (2:1) отметил, что нет никакого секрета в победах над бело-голубыми. Команда из Латвии в этом сезоне выиграла у "Динамо" (Москва) три матча из трех.

- Здесь нет ничего такого. Мы просто выходим и работаем. Во втором периоде у соперника были моменты, и тогда игра могла бы закончиться, - цитирует "РИА Новости" Анкипанса. - Но вратарь оставил нас в игре. Так что я не думаю, что в этой статистике есть какая-то большая загадка.

​Доволен, что мы выиграли в этом матче, который во втором периоде не очень хорошо складывался. Было очень много потерь, а потом команда заиграла в полную силу. Маленькие нюансы решили исход встречи. Это был хороший ответ за прошлую игру (против ярославского "Локомотив" - 1:2), где мы сыграли хорошо, но вообще не набрали очков. Нам важно брать хотя бы по одному очку в каждом матче, потому что идет упорная борьба за плей-офф.