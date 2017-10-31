Гиртс Анкипанс: "Настраивались на матч со СКА, но все равно проиграли"

Главный тренер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс подчеркнул, что в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3) все решили мелочи. По словам специалиста, рижане настраивались на победу, но все рано уступили невским армейцам.

– СКА – с победой, – начал Анкипанс. – Классная игра, классный соперник. Очень настраивались, но все равно проиграли. Мелочи решили все.

– Что вы изменили в игре? "Динамо" стало действовать гораздо успешнее, чем в начале сезоне?

– Да, мы кое-что меняем. Стараемся играть агрессивнее. У нас имеются проблемы с реализацией моментов. Стараемся компенсировать это за счет работы. Единственное чего хотим – обрести уверенность. Надо работать и еще раз работать. (Сергей ЯРЕМЕНКО)