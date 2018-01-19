Гиртс Анкипанс: "Минск - Рига - это всегда острота, агрессия и жесткость"

Главный тренер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" на открытом воздухе выразил уверенность, что на стадионе будет отличная атмосфера. Специалист также добавил, что лед на арене в прекрасном состоянии.

– Не знаю, зачем под глаза наносить эту черную штуку, – сказал Анкипанс. – Все прекрасно видно и без нее. Мы раньше постоянно играли на открытом воздухе – ничего не мешало. Лед здесь в прекрасном состоянии. Даже лучше, чем в некоторых местах, где мы играем.

Уверен, с Минском будет прекрасная атмосфера. Больше такая футбольная. Арена должна быть очень громкой. Она будет полной, и игра обещает быть очень эмоциональной. Белоруссия – Латвия – "Динамо" Минск – "Динамо" Рига – это всегда дерби, это всегда много остроты, агрессии и жесткости. В старте на матч с минчанами выйдет Калниньш.

Во время олимпийской паузы сначала отдохнем. У нас много сборников, а сборной Латвии предстоит матч со сборной Канады 4 февраля. А после отдыха 11 февраля поедем на неделю в Давос потренироваться. Подготовиться к последним двум играм. У нас есть свои внутренние задачи, свои цели. Нам очень важна каждая игра. Она из задач – формирование состава на следующий сезон. Очень важный фактор. И последние матчи покажут, кто есть кто. Кто способен биться даже в такой ситуации. Хотя мы все время в такой ситуации. При этом у нас было много хороших игр. Но мы пропускаем очень много легких голов. Что мне очень не нравится.

– Президент "Барыса" сказал, что задача на оставшиеся матчи подготовить игроков в сборную Казахстана. У вас – для сборной Латвии?

– За двумя целями гнаться – это тяжело. Но мы и так по сути работаем над этим. Уровень КХЛ очень высокий. Каждая игра очень тяжелая. Это само по себе подготовка к чемпионату мира. Где бы наши игроки еще получили такой опыт?