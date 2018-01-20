17:24 | Хоккей — КХЛ

Гиртс Анкипанс: "Играть под открытым небом каждый год было бы великолепно"


Главный тренер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс прокомментировал поражение от минского "Динамо" (2:3) в рамках Winter Ice Break: матча на открытом воздухе в Риге.

– Хочу сказать большое спасибо КХЛ и нашему клубу за это мероприятие, – сказал Анкипанс. – Это память на всю жизнь. Играть в таких условиях было очень приятно. Все было очень качественно. Конечно, результатом мы недовольны. Хотя играли хорошо. Игра получилась хорошей, агрессивной.

– Ваш помощник Эдгарс Масальскис по ходу второго периода сказал, что очень замерз. Вы как с этим боролись?

– Не знаю, почему он замерз. У меня с этим не было проблем. Греться даже не хотелось.

– И никаких согревающих жидкостей?

– Нет. И без них было нормально.

– Нил Ушаков сказал, что хочет, чтобы такие матчи проводились каждый год. Как вы на это смотрите?

– Великолепно смотрю. Потому что атмосфера фантастическая. Очень приятно было играть. Лед отличный. Даже потренироваться было интересно. Мы подумываем еще завтра тут покататься. (Игорь ЕРОНКО)

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Материалы других СМИ
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