Гиртс Анкипанс: "Хартли в рижском "Динамо" не будет"

Генеральный менеджер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс подчеркнул, что клуб в ближайшее время объявит имя нового главного тренера. По словам Анкипанса, наставник сборной Латвии Боб Хартли не возглавит команду.

– Боба Хартли в Риге не будет, – сказал Анкипанс. – В ближайшее время объявим главного тренера, у нас есть пара кандидатов. Новичков уже будем присматривать после этого, потому что мне нужно работать в связке с тренером. Мы не боимся последовать за Кузней, потому что у нас все предпосылки для хорошего следующего сезона и последующих успешных выступлений.

В исключении "Кузни" можно найти и плюсы, и минусы. Знаете, когда туда приезжаешь – как будто несерьезно все. С другой стороны, они воспитали много хороших игроков. Но матчи с ними – это не на пользу лиге. (Игорь ЕРОНКО)