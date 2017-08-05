Гиртс Анкипанс: "Думаю, КХЛ развивается в правильном направлении"

Генеральный менеджер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс рассказал о том, что при выборе тренера было пять кандидатов. В итоге выбор был сделан в пользу Сандиса Озолиньша.

- Кандидатов было пятеро. И из Латвии, и из числа иностранцев. На мой взгляд, выбрана оптимальная кандидатура. Причина такого выбора одна: Сандис - это знаковая фигура для латвийского хоккея, блестяще проявивший себя игрок с огромным опытом. Конечно, мы все осознаем, что тренерского опыта у него нет. Но есть большое желание работать в этой должности и добиться результата с "Динамо". А мотивированный Сандис - это может быть сильнее любого опыта. Мы с ним работаем в тесном контакте, и я вижу, насколько он сейчас заряжен на работу, как заставляет игроков выкладываться на тренировках и в контрольных матчах.

- В это межсезонье в НХЛ уехало несколько ключевых хоккеистов российских клубов. Это повышает шансы рижского "Динамо" в борьбе за выход в плей-офф КХЛ?

- Мы адекватно оцениваем силу и возможности российских клубов. В России достаточно мастеров высокого уровня, которые способны качественно заменить уехавших звезд. Поэтому мы не смотрим на проблемы других команд. Для достижения результата в КХЛ нам нужно развиваться самим, а не рассчитывать на кризис в других клубах. Думаю, лига развивается в правильном направлении. Да, отдельные хоккеисты уехали за океан. Но в последние сезоны КХЛ стала намного сильнее из-за того, что появилось много хороших молодых тренеров с системными взглядами на игру. И хоккей стал системным, что снизило зависимость лиги от звезд. В первые годы существования КХЛ звездам было очень просто демонстрировать свой класс исключительно благодаря собственному личному таланту. Потом появилось много иностранных тренеров, привнесших сюда другой хоккей. А затем подросли и хорошие молодые специалисты – Алексей Кудашов, Петерис Скудра, Андрей Скабелка. Они прививают своим командам системный хоккей, который дает результат независимо от звезд.

- "Динамо" оказалось последним клубом в Западной конференции прошлого сезона, а именно спортивный результат является основным критерием рейтинга КХЛ при исключении из лиги.

- Задача "Динамо" - каждый сезон максимально хорошо работать. И побеждать в каждом матче. А дальше уже решать лиге, сколько должно быть команд. КХЛ - это бизнес-проект, который наверняка осознает свои цели и способы их достижения.