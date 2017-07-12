Гиртс Анкипанс: "Для Зимней классики в Риге нужно выбрать место и угадать с погодой"

Генеральный менеджер рижского "Динамо" заявил "СЭ", что календарь КХЛ одинаковый для всех участников лиги, а также поделился своим видением о проекте "Зимней Классики" в Риге.

- Понятно, что Олимпиада - главный турнир четырехлетия, - отметил Анкипанс. - Нас ни в коем случае не смущает момент с длительной паузой в чемпионате. Сроки всех домашние матчи нас устраивают. Как не крути, для всех календарь одинаковый. Матчи на свежем воздухе всегда интересны и привлекают зрителей и рекламодателей. Будет здорово провести такой матчи в Риге. Для этого нужно выбрать хорошее место и угадать с погодой.

Напомним, что вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский накануне заявил о возможности проведения матча "Динамо" (Рига) – "Динамо" (Минск) на открытом катке в латвийской столице. (Евгений БЕЛОУСОВ)