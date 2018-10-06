Гиртс Анкипанс: "Динамо" не можем войти в игру, игроки неуверенно себя чувствуют"

Главный тренер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс после поражения от "Авангарда" в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:5) отметил, что игрокам не удалось войти в игру из-за неуверенности. Рижане проиграли третью встречу кряду.

– Поздравляю "Авангард" с заслуженной победой, - цитирует пресс-служба омского клуба Анкипанса. - Тяжелый момент для нашей команды – не можем войти в игру, ребята немного неуверенно себя чувствуют. Мы опять нащупываем свою игру, и, в принципе, это единственный позитивный момент в этом матче. Будем очень сильно трудиться, чтобы вернуть ту игру, которую мы показывали, и выйти на прежний уровень.