Гиртс Анкипанс: "Цель рижского "Динамо" - выбраться оттуда, где оно сейчас находится"

Главный тренер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" на открытом воздухе отметил, что не думает о рейтинге КХЛ. Специалист, который также является генеральным менеджером клуба, добавил, что не видит проблем в совмещении должностей.

– Держите в уме рейтинг КХЛ и возможное исключение рижского "Динамо"?

– Наша цель – выбраться оттуда, где мы сейчас находимся. С этим мы боремся весь сезон. Но я не думаю о рейтинге. Думаю о каждой игре. О каждой смене.

– Вы по-прежнему исполняющий обязанности главного тренера. Есть ли какое-то условие, выполнив которое, у вас уберут приставку?

– Мы это не обсуждали. Я все равно остаюсь генеральным менеджером. И это мне абсолютно не мешает. Я не вижу проблемы в совмещении. Не так уж это и сложно. Комплектация команды все равно должна происходить совместно с тренером.

– Но в идеале хотели бы следующем сезоне только тренером или только менеджером?

– Давайте не торопиться. Посмотрим еще. У меня впереди матчи, сейчас все мысли только о них. (Игорь ЕРОНКО)