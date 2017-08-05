Гиртс Анкипанс: "Цель "Динамо" - побеждать в каждом матче"

Генеральный менеджер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс отметил, что перед клубом стоит задача выигрывать каждую игру. Он поблагодарил президента Юриса Савицкаса и совет директоров за то, что у команды есть все необходимое для спокойной работы.

- Максимально хорошо делать свою работу, - цитируют "Известия" Анкипанса. - Как генеральный менеджер ставлю задачу выигрывать каждую игру. А концептуальные задачи на турнир должно ставить руководство клуба – оно пока их не озвучивало. Спасибо президенту клуба Юрису Савицкасу и совету директоров "Динамо", что у нас есть все для спокойной работы. Постараемся оправдать их доверие и выполнить любую задачу, которую нам поставят.

- Почему решили сменить работу старшим тренером в "Торпедо" на менеджерскую деятельность?

- Тонкий вопрос. Это бизнес. А если отвечать серьезно, то мне очень нравилось работать в Нижнем Новгороде, хорошие воспоминания о двух сезонах в "Торпедо". Но появилось предложение из родного города Риги от клуба, в котором я отыграл хорошие пять сезонов. Собралась наша старая команда в лице Сандиса Озолиньша и вошедших в его штаб Родриго Лавиньша, Александрса Ниживийса, Юриса Клоданса и Райвиса Миезанса. Руководство "Динамо" дало нам шанс использовать свой опыт и принести пользу команде. От такого отказаться было невозможно.