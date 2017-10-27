Гиртс Анкипанс: "Благодарен игрокам "Динамо" за самоотдачу и характер"

Исполняющий обязанности главного тренера рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс после победы над "Авангардом" (1:0 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ поблагодарил своих игроков за проявленный характер. Также специалист отметил, что команда не заслуживала поражения в прошлой встрече с "Сибирью".

– Голы голами, но прошлую игру мы действительно играли достаточно хорошо, чтобы выиграть, и все-таки не заслуживали поражения. И я благодарен ребятам за те самоотдачу и характер, которые они проявили сегодня, – цитирует официальный сайт "Авангарда" Анкипанса.