21:42 | ХОККЕЙ — КХЛ

Гиртс Анкинапс: "Торпедо" не имеет права дома проводить такие матчи, как с "Динамо"

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Тренер "Торпедо" Гиртс Анкинапс считает, что его команда потерпела поражение от минского "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4) из-за плохого выхода из-под давления в первом периоде. Также он заявил, что играть подобным образом в домашних встречах нельзя.

– Нас переиграли в первом периоде из-за того, что мы очень плохо выходили из-под давления, - цитирует пресс-служба клуба Анкинапса. - Дальше мы выравняли матч, был шанс "вырвать" эту игру. Не получилось, но за свое место мы будем бороться.

– Что происходило в раздевалке перед началом третьего периода?

– Мы хотели играть до конца, ведь зрители так здорово нас поддерживали. Но в целом мы не имеем права проводить такие матчи на своем льду.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/12204-torpedo-nizhegorodskaya-obl-dinamo-minsk.html

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