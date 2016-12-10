18:33 | ХОККЕЙ — КХЛ

Гилрой стал самым результативным защитником "Спартака"

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Защитник "Спартака" Мэтт Гилрой в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" установил новый рекорд красно-белых по набранным очкам среди защитников, сообщает твиттер столичной команды. В этой встрече он отдал голевую передачу и набрал 33-е (7+26) очко в текущем сезоне, обойдя предыдущее достижение Ивана Баранки в сезоне-2009/10 – 32 балла.

"Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. 32-летний Гилрой выступает за красно-белых с 2015 года.

Дополнительная информация

https://twitter.com/spartak_hc/status/807589345238642688?ref_src=twsrc%5Etfw

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