Гилрой стал самым результативным защитником "Спартака"

Защитник "Спартака" Мэтт Гилрой в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" установил новый рекорд красно-белых по набранным очкам среди защитников, сообщает твиттер столичной команды. В этой встрече он отдал голевую передачу и набрал 33-е (7+26) очко в текущем сезоне, обойдя предыдущее достижение Ивана Баранки в сезоне-2009/10 – 32 балла.
"Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. 32-летний Гилрой выступает за красно-белых с 2015 года.
Мэттью Гилрой стал САМЫМ РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ защитником (по числу очков, набранных в одном сезоне) в истории "Спартака"! 33 очка (7+26)! pic.twitter.com/FMJZloZmex– HC Spartak Moscow (@spartak_hc) 10 декабря 2016 г.
Дополнительная информация
https://twitter.com/spartak_hc/status/807589345238642688?ref_src=twsrc%5Etfw