Герой МЧМ-2019 Кочетков в ближайшее время останется в "Рязани"

По данным "СЭ", вратарь молодежной сборной России Петр Кочетков в ближайшее время не получит вызова в клуб КХЛ "Сочи" и продолжит выступать в ВХЛ за клуб "Рязань".

На молодежном чемпионате мира российский голкипер был признан лучшим в своем амплуа по версии директората турнира. Тем не менее, "Сочи", несмотря на яркую игру Кочеткова в Ванкувере, не будет спешить с возвращением вратаря пока в строю оба основных голкипера команды – Константин Барулин и Дмитрий Шикин. В "Рязани" в этом сезоне Кочетков провел 12 матчей, отразив 93,1% бросков. (Александр Рогулев)