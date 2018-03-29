Герой дня. Хет-трик в ворота СКА - первый в карьере Кузьменко

Форвард ЦСКА Андрей Кузьменко стал главным героем первого матча финала Западной конференции против СКА (5:4 ОТ). 22-летний форвард московских армейцев забросил три шайбы в ворота Микко Коскинена, включая победную - на 7-й минуте первого овертайма.

Для Кузьменко этот хет-трик стал первым за время выступлений в КХЛ. Ранее ему дважды удалось отметиться дублями в играх "регулярки". Примечательно, что до шестой игры в серии с "Йокеритом" форварду ЦСКА ни разу не удавалось отметиться заброшенными шайбами. В двух последних матчах на его счету 4 точных броска.

Андрей Кузьменко: "В обороне СКА и ЦСКА играли не очень" //

СКА - ЦСКА. Девять шайб и победа москвичей в овертайме