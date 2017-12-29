Германа Титова назначат исполняющим обязанности главного тренера "Авангарда"

Как стало известно "СЭ", Герман Титов будет назначен исполняющим обязанности главного тренера "Авангарда". Специалсит повезет команду в качестве наставника на ближайший выезд на Дальний Восток.

Напомним, что сегодня омский клуб отправил в отставку Андрея Скабелку, а Титов 13 декабря стал главным тренером молодежной команды "Авангарда" – "Омских ястребов".

46-летний специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Отметим, что омичи проиграли в последних девяти из тринадцати матчей.

Напомним, что Скабелка возглавил клуб в марте 2017 года. На данный момент "ястребы" занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка после 46 матчей.

"Авангард" отправил в отставку главного тренера Скабелку