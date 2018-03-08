Герман Титов: "Женскую половину наших болельщиков – с 8 марта, а "Салават" – с победой"

Главный тренер "Авангарда" Герман Титов признал, что команда оказалась не готова к агрессивной манере игры в первом периоде четвертого матча 1/8 финала Кубка Гагарина против "Салавата Юлаева" (2:4). Счет в серии до четырех побед между омичами и уфимцами – 2-2.

– Во-первых хочется поздравить женскую половину наших болельщиков с женским днем. Любви вам и счастья. Соперников с победой.

Предупреждали ребят, что Уфа выйдет мобилизованная, и мы в первом периоде не были готовы к этой агрессии, хотя предупреждали ребят. Ничего страшного не случилось. Да, проиграли, но впереди много матчей и, я думаю, мы сделаем выводы и будем готовы к следующей игре.

– Галимов отсутствовал из-за дисквалификации, а по каким причинам не было Петерссона и Рау?

– Они приболели.

– Играли Пережогин и Лемтюгов. Не считаете ли вы, что не хватило скоростей сегодня "Авангарду", темпа?

– Скажу так. Не только от них, но и от многих игроков сегодня ожидали большего. Сегодня не было того, движения, которое мы показывали на протяжении предыдущих трех матчей. Даже в первом матче, который мы проиграли 4:6 было больше движения и азарта. Сегодня не хватило эмоций. А они должны присутствовать при игре в плей-офф.

– Какие слабые места у Уфы подметили?

– Думаю, это очень организованная команда. Видна работа тренера. Но говорить о слабых местах не стоит вот так, чтобы все слышали. Лучше я скажу это своей команде. А то вот задали вчера вопрос про центра – помогли нашим соперникам. (Анна ЛЕВЧЕНКО)

Следующий матч серии состоится в Уфе 10 марта. Последующие игры запланированы на 12 и 14 марта (последняя из них - если понадобится).