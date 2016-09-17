Герман Титов: "В "Спартаке" нет равнодушных игроков"

Главный тренер "Спартака" Герман Титов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от московского "Динамо" (2:3 Б) посетовал, что его команда не смогла удержать преимущество. Наставник отметил, что доволен отношением игроков к работе, передает из Лужников корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ.

– Поздравляю "Динамо" с победой, – сказал Титов. – По игре у меня дежавю, когда мы проиграли "Динамо" по буллитам. Также вели в одну шайбу. Также пропустили в конце матча.

Ребята отдались полностью игре. Здорово начали. Пропустили в раздевалку ненужный гол. Во втором периоде "Динамо" нас зажало. К сожалению, не дотерпели, но через такие игры нужно проходить.

– Объясните выбор людей, которые исполняли буллиты. Это не сильнейшая сторона Артема Воронина?

– Решать нам. Я каждый день с ним работаю. Он один из лучших в команде.

– "Спартак" вел в счете. Как за 7 секунд до финальной сирены отдали матч?

– Это нужно пережить и мы станем сильнее. Индивидуальные ошибки повлияли на результат. Главное, что в команде не было равнодушных. Все старались, а это самое важное.

– Глазачев и Бердников еще не готовы играть?

– Дали отдохнуть Бердникову. А Глазачев просто не готов.

– Будет ли оштрафован игрок, который за 25 секунд до конца третьего периоды выбросил шайбу?

– Штрафы у нас определены.

– Не кажется ли вам, что когда команда на последних секундах пропускает – это чисто тренерское поражение?

– Давайте это будет тренерская ошибка. Я выпустил не тех людей.

– Что думает об овертаймах три на три?

– Мне нравится этот формат. Он работает в НХЛ. Считаю, что это интересно для зрителя, много моментов. Думаю, овертайм интереснее играть три на три, нежели решать судьбу матча по буаллитам. Не могу сказать, что это честнее.