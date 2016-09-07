Герман Титов: "В первом периоде минское "Динамо" было эмоционально сильнее "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Герман Титов после победы над минским "Динамо" (4:2) посетовал на реализацию большинства. Специалист также отметил, что на соперника могла повлиять то, что сборная Белоруссии неудачно прошла олимпийскую квалификацию.

– Минск вышел в первом периоде очень заряженным, были эмоционально сильнее нас, – подчеркнул Титов. – Мы физически не успевали. Хорошо, что в этот момент мы забили гол. Потом, правда, пропустили. Хорошо, что первый период закончился со счетом 1:1. После этого команда стала прибавлять. Второй период провели более– менее, но огорчает то, что второй матч подряд у нас хромает большинство. Мы никак не можем забить. Каждая следующая игра будет ее сложнее для нашей команды.

– Что с Дмитрием Калининым?

– Не знаю. Его повезли в больницу. Завтра все будет ясно.

– Вы, наверное, в курсе, что белорусы неудачно прошли олимпийскую квалификацию. Это дало преимущество вашей команде?

– Двоякая ситуация. Может, они эмоционально выплеснули то, что они играли, но у них же не все выступали. Видно было, что физически команда была свежее нас. Мы вернулись с двойного выезда. Было тяжелые матчи с "Медвешчаком" и "Слованом". В первом периоде мы вкатились. Соперник принимал решение быстрее нас.

– Как дела у Глазачева и Васильева?

– Второй не прошел в состав, а первый – на больничном листе до десятого числа. Что Касается Васильева – у нас идет ротация, мы выбрали тех игроков, кто вышел. Сезон длинный, все готовятся, не должно быть обид. У всех ребят будет достаточно времени, чтобы играть. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)