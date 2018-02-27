Герман Титов: "В игре с "Сибирью" на первое место выходит борьба характеров"

Главный тренер "Авангарда" Герман Титов в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" отметил, что в этой встрече на первое место выйдет борьба характеров. Также специалист остался доволен работой команды во время олимпийской паузы.

– Я всегда говорю, что мы должны отталкиваться от своей игры, – цитирует сайт "Авангарда" Титова. – Будем играть в свою игру и навязывать свою волю. На первое место сегодня выходит борьба характеров, самоотдача, взаимовыручка, самоотверженность. Мастерство в этих играх будет играть последнюю роль. Считаю, что мы плодотворно поработали во время паузы и команда в хорошем состоянии.

Всегда приятно играть при полных трибунах, неважно, гостевая или домашняя это игра. Это повышает тонус. Если мы будем вместе с болельщиками, то выполним поставленную задачу на сезон.