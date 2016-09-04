Главный тренер "Спартака" Герман Титов после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над "Слованом" (2:1) подчеркнул, что игра получилась напряженной, уровня плей-офф.

– Мы хорошо начали матч и придерживались своей системы на игры на протяжении 60 минут, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Титова. – Да, после того, как повели 1:0, позволили сопернику перехватить инициативу, "Слован" добавил. Хорошо, что забили важную шайбу в концовке второго периода. А в третьем у соперника почти не было моментов – в целом мы контролировали ситуацию. Более того, мы были ближе к тому, чтобы забить, нежели соперник к тому, чтобы сравнять счет. Хоккеисты нашей команды выдержали темп и физически выглядели хорошо. Ребята бились, проявили характер, и я благодарен им за это. Игра получилась очень напряженная, на уровне плей-офф.

– Многим болельщикам могло показаться странным, что после "сухаря" в Загребе вы оставили в запасе Маркуса Свенссона и выпустили на игру Никиту Беспалова.

– У нас был четкий план, и как бы ни завершился матч с "Медвешчаком" два дня назад, мы знали, что сегодня будет играть Никита. Он провел хороший матч, я и раньше не сомневался в его высоком мастерстве. Он доказал, что в любой момент может выйти и отыграть достойно, выручить команду.

– Вам не показалось, что в определенный момент игра начала выходить из-под контроля арбитров?

– Да, со стороны скамейки соперника сегодня было слишком много апелляций. В третьем периоде игроки "Слована" нередко грубили, но судьи не останавливали игру. В какие-то моменты арбитры немного перестраховывались. Удалений в матче было очень много, что свидетельствовало об очень напряженном характере игры. Очки на старте сезона нужны всем.