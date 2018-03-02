Герман Титов: "С "Салаватом" в плей-офф у "Авангарда" равные шансы"

Главный тренер "Авангарда" Герман Титов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" (4:3) отметил, что выход в плей-офф дался его команде не легко. Омичи заняли седьмое место и первом раунде Кубка Гагарина сыграют с "Салаватом Юлаевым".

- Хочу поздравить омских болельщиков с победой, с выходом в плей-офф, он дался нам нелегко, - приводит пресс-служба "Барыса" слова Титова. - По игре хочу сказать, что ребята понимали важность этого матча, так как видели результат "Сибири" и что победа над "Барысом" в основное время давала нам выход в плей-офф. Из-за этого, наверное, в первом периоде ребята были скованны, не показывали той игры, которой мы хотели от них видеть, поэтому счет на табло горел 1:3.

Во втором периоде ребята собрались, стали лучше двигаться, лучше лезть на ворота, сравняли счет. В конце нам уже терять было нечего, так как победа за пределами основного времени нам ничего не давала, поэтому заменили вратаря шестым полевым игроком. А здесь уже удача повернулась к нам лицом, забили гол, который так нам был нужен. Но, как говорится, везет тому, кто везет, ребята старались, большое им спасибо.

- В первом раунде сыграете с Уфой, оцените соперника?

- Конечно, сейчас после игры просто эмоции. Ну а что говорить об Уфе? Мастеровитая команда, перед дедлайном они основательно усилились. Знаете, когда я был игроком, с хорошими командами было играть приятно, потому что на их фоне ты видел, как ты выглядишь сам. Думаю, ребята выйдут, и будут биться, здесь шансы у нас 50 на 50.

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