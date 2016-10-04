Герман Титов: "Результат матча с "Амуром" для "Спартака" плачевный"

Главный тренер "Спартака" Герман Титов после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Амура" (1:3) подчеркнул, что результат встречи предопределила игра в неравных составах. Анализируя игру команды, специалист посетовал на большое количество невынужденных удалений во втором периоде.

– Хочу поздравить "Амур" с победой, – приводит пресс-служба "Амура" слова Титова. – Считаю, что результат предопределила игра в неравных составах. Две шайбы "Амура" в большинстве серьезным образом повлияли на исход встречи. Мы бросились отыгрываться, соперник поймал нас на контратаке и забросил третью шайбу.

Отмечу также, что во втором периоде было много невынужденных удалений. Мы повели в счете, однако не сумели за него зацепиться. Поэтому результат матча получился для нас плачевным.